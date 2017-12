What the fuck Europe: il premio Sakharov al Parlemento europeo

La scorsa settimana , eravamo al Parlamento europeo di Strasburgo per assistere alla consegna del premio Sakharov, attribuito all'Unione democratica del Venezuela. Non ci state capendo niente? Niente panico: abbiamo chiesto un aiuto ai nostri deputati per spiegarci meglio chi sia il famoso dissidente russo Andreï Sakharov. E indovinate? Nessuno ne sapeva niente...