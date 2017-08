[VIDEO] Shame: Amburgo, festivals e canapés

"La mia città preferita è Amburgo, perché si può fumare nei locali". Non c'è citazione migliore per spiegarvi chi sono gli Shame, una rock band alternativa del sud di Londra. Il quartiere a luci rosse, le strade vivaci, il lato oscuro di Amburgo è ciò che li ha fatti innamorare. Hanno risposto mettendo in atto show selvaggi, perché Tony Visconti e i Canapé non fanno proprio per loro.