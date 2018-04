[VIDEO] ProActiva Open Arms: in Europa salvare vite umane è reato

Lo scorso 19 marzo, la nave della ong spagnola ProActiva Open Arms è stata sequestrata in Sicilia, dopo il rifiuto di consegnare alla Guardia costiera libica 218 migranti recuperati in mare. Siamo di fronte a un "reato di solidarietà": chi salva vite umane si ritrova sotto processo. E non è il primo caso in Europa. Who cares?