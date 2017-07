[VIDEO] Pale Grey x Amburgo

Du brouillard, des feuilles et des briques. | Bettina Genten

Du brouillard, des feuilles et des briques. | Bettina Genten

Pale Grey significa grigio chiaro in italiano. Sono un gruppo indie-pop belga. E non è un mistero che i belgi amino i chiaroscuri e il mistero. Ma se si rovista bene nella discografia di questo gruppo, si possono trovare dei suoni che prendono spunto da città portuali, da grandi spazi e da alcuni gruppi tedeschi. E' per questo che ci portano con loro ad Amburgo!