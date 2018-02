[VIDEO] L'Inghilterra nomina un Ministro per la Solitudine

Il 17 gennaio, il Primo Ministro inglese Theresa May ha annunciato che il governo britannico nominerà un Ministro per la Solitudine". Il suo nome? Tracey Crouch. Potrebbe sembrare stupido, ma 9 milioni di persone in Inghilterra soffrono quotidianamente di solitudine. Con la Brexit sul tavolo, è una delle prove che "nessun uomo è un'isola".