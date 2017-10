[VIDEO] Italia, il caso Weinstein e la misoginia contro Asia Argento

Nel coprire di insulti l'attrice e regista Asia Argento dopo la sua denuncia per molestie nei confronti del produttore Weinstein, l'Italia sta mostrando la sua profonda natura misogina. Anche le donne sono divise: tra chi si unisce alla campagna europea #metoo con #quellavoltache e chi la ritiene colpevole per aver aspettato 20 anni a denunciare. Who cares? Noi, come sempre!