Buongiorno, Europa!

Indovina un po’? La Sicilia non è solo mafia, pizza e spaghetti. Per questo, quando è uscita su una rivista automobilistica francese la pubblicità della nuova Skoda Karoq in cui un uomo era legato nel portabagagli della macchina, non è andata bene. L’Europa comincia a liberarsi dei cliché, e la Sicilia non è da meno.