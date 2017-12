The Woman Behind: la bartender che shakera gli stereotipi

The Woman Behind | Foto by ©Antinea Radomska, Logo design by ©Alessandro Corgna

Barbara è una bartender italiana a Parigi. Da dietro il bancone del bar lotta contro gli stereotipi in un campo lavorativo al quale fino a qualche tempo fa avevano accesso solo gli uomini, dimostrando che l'unico limite è una mente ferma che non cambia prospettiva. Il cortometraggio "The Woman Behind" racconta la sua storia, che può essere un esempio di forza per tante altre persone.