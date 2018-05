Slashing: l'ultima frontiera del lavoro?

Costrette ad adattarsi a un mercato del lavoro sempre più liquido, le giovani generazioni cercano di combinare più collaborazioni per ritrovare un significato in ciò che fanno. Nome in codice: slashing. La nuova caratteristica da scrivere sul CV. E' questo il mondo del lavoro di domani? Non ne siamo sicuri.

Al mattino e per la maggior parte della giornata, Pierre-Pascal indossa il costume. Ben curato, si occupa di consulenza nello sviluppo del business, uno di quei nuovi lavori in voga che impiega anche gran parte del suo tempo. Quando torna a casa, Pierre-Pascal non si sdraia sul suo divano. Si mette le sue nuove scarpe da ginnastica e diventa uno sviluppatore di club imprenditoriali, "un ambiente più fresco" secondo lui. Nel fine settimana, si offre volontario per l'associazione Ticket For Change. Finalmente, quando può, pratica massaggi "per passione" nelle aziende.

«I lavoratori- camaleonte »

Pierre Pascal non è una macchina, solo un giovane uomo del nostro tempo. Un tempo, che ha già adottato una nuova parola per descrivere le persone che moltiplicano i posti di lavoro. Il trentenne è ciò che viene chiamato "slasher", il nome della barra della tastiera in inglese: la barra. Il termine sarebbe stato usato per la prima volta nel 2007 dal giornalista americano Marci Alboher nel suo libro One Person / Multiple Careers. Descrive un gruppo di membri attivi che sono seguaci di "multi-lavoro" o "multi-attività". Da allora, il loro numero è in aumento perpetuo. Solo in Francia, secondo i dati del Salon of Micro Entrepreneurs (SME), non ci sarebbero meno di 4,5 milioni di tagli, o il 16% della forza lavoro.

In 10 anni, questo taglio ha già cambiato il mondo del lavoro. Per una generazione che è cresciuta con Internet, lo stato si adatta bene a una vita professionale senza routine, fatta di spazi di co-working, un laptop e 1001 capi. Per spiegare la tendenza, molti stanno isolando la possibilità di "liberarsi", dalla creazione in Francia nel 2009 del regime francese di lavoro indipendente, meglio noto come "auto-entrepeneuriat". Altri, difensori della "uberizzazione del mondo del lavoro", preferiscono sottolineare la precarietà del mercato del lavoro e spiegare questa "poliattività" per ragioni puramente economiche, poiché ora sarebbero tre le attività per far quadrare i conti.

Assistente alla regia, formatrice, quindi autrice di spettacoli di giochi, Marielle Barbe ha conosciuto la versatilità che suggerirebbero i tempi moderni. Oggi divisa tra un'attività di consulente / allenatrice / formatrice / autotrice la rende esattamente "una slasheuse completamente assunta". Tanto che ha scritto un libro, "professione Slasheur", diventato un riferimento sull'argoemento. Descrive il suo percorso, scomodo, di una donna "che pensava di poter fare tutto ma che non aveva assolutamente alcuna fiducia in [lei]". Poi, una mattina, incontra un articolo sulla barra. "Ha cambiato la mia vita", dice a Cafébabel. Quando mi è stato chiesto cosa stavo facendo nella vita, non ho mai saputo cosa dire. Dopo di ciò, mi sono presentato come uno slasher e si è comportato come un mantra. Il suo libro, Marielle Barbe, lo presenta oggi come una guida pratica per comprendere ciò che lei chiama splendidamente "operai camaleonti". E secondo l'autore, lo slashing è principalmente un fenomeno della società, che sarebbe entrato nell'era di ciò che lei chiama "vite complete". "La realtà professionale di domani è un mondo di lavoro proteiforme. Le aziende avranno quindi sempre più probabilità di assumere profili multitasking ", analizza.

Una vendetta dei tempi moderni?

Come prova, lei cita l'evoluzione del mercato del paese in cui è successo tutto: gli Stati Uniti. "Se in Francia, ci sono circa 4 milioni di tagli, ce ne sono già 30 milioni", dice. Dall'altra parte dell'Atlantico, i lavoratori autonomi sarebbero aumentati del 12% tra il 2010 e il 2015. Secondo l'OCSE, i giovani sotto i 30 anni farebbero più di 14 posti di lavoro nella loro vita. Quando i consulenti di orientamento anticipano un incubo, Marielle Barbe vede un'incredibile opportunità. "I giovani saranno finalmente in grado di continuare la loro ricerca di significato. Niente più percorsi stereotipati, strade reali o binari. In altre parole, il taglio permetterebbe a tutti di realizzare se stessi e di accarezzare il lavoro dei loro sogni. Isabelle non ha aspettato la concettualizzazione del taglio per realizzarlo". Spinta dai suoi genitori a studiare medicina, la giovane donna decide di entrare in un settore generale, senza troppe opportunità. A 35 anni, continua a destreggiarsi tra i mestieri. Coach certificata nel campo delle neuroscienze, è anche terapeuta transculturale tra gli emigrati, supervisore psicosociale, workshop di formazione facilitatore ... Il viaggio slasheuse tanto: Bruxelles, si irradia il Regno Unito negli Stati Uniti. "Quando vedo lo stato dei miei colleghi, mi dico che avevo ragione a non seguire i dettami", dice. "Non posso più contare sulle mie dita le persone che hanno bruciato, mentre ho sviluppato una vera connessione emotiva al lavoro. "

Prodotto puro del tempo, gli slasheurs segnano anche un cambio generazionale forte. Nel caso di Isabelle, è contrario all'opinione dei suoi genitori che è sbocciata. "Penso che la mia generazione sia stata troppo occupata a lavorare con i nostri genitori. Il mio è tornato a casa dal lavoro stanco, arrabbiato, frustrato ... Ora vogliamo vivere una vita che meriti di essere vissuta con un lavoro che ci piace ", dice l'allenatore. Negli articoli o nella letteratura dedicata al taglio, non è raro vedere la generazione di 18-35 anni definita in contrasto con i loro anziani, come per spiegare che il fenomeno sarebbe prima di tutto un'inversione di valori: una vera e propria rottura.

"Questa nuova generazione sta finendo la routine, Marielle Barbe si sta mettendo in mezzo. È fuggita in particolare dal diktat post-industriale della specializzazione e del carrierismo perché è mortale, come abbiamo visto nei genitori spesso nevrotici. Moltiplicare i posti di lavoro, cambiare scatole e affermare la sua versatilità sarebbe anche per alcuni una vendetta nel tempo. Con la crisi, siamo stati a lungo riassunti da una generazione perduta", dice Isabelle. Quando finisci i tuoi studi, stai vivendo con un peso enorme sulle tue spalle. Così fiorire in diversi mestieri, è anche per migliorare il clima ambientale, spesso tossico. Con il suo completo e le sue sneakers, Pierre Pascal non dice altro. "Come slasher, sento una chiara soddisfazione professionale e personale. Le attività diverse portano a una maggiore libertà e indipendenza. "

Lavoro e buon umore

Indipendenza, libertà, vendetta sulla vita ... il taglio permetterebbe tutto se si desidera aggiungere uno o due tagli al proprio CV. Detto questo, sembra che i casi di feroci passatempi che riescono a destreggiarsi tra tre lavori da sogno non siano davvero legioni. In città, basta fare una domanda al suo autista Uber o alla sua consegna a Deliveroo per rendersi conto che il trasporto particolare e la consegna del sushi non rappresentano davvero piani di carriera. Secondo lo studio condotto dall'EMS, il denaro è la motivazione principale per 3 squadracce su 4. Ciò che rende apparire un'altra categoria di slasher alla qualifica familiare, quella del "lavoratore forzato", potrebbe essere più vicino al caso di Nathalie. Dopo il suo licenziamento economico, la giovane donna doveva riprendersi. Ha iniziato nel mondo della rappresentanza commerciale per una società di noleggio auto. Pagata su commissione, la giovane donna è riuscita a recuperare i clienti del suo ex datore di lavoro - una compagnia aerea - per le esigenze di un altro, più piccolo, specialista nel trasporto merci. Solo, Nathalie è andata sull'orlo del crack. E dove molte persone prosperano, vide solo dispersione e cambusa. "Passare il tempo a noleggiare aerei non è esattamente divertente", dice. Non ho fiorito. Per me, è stata la risoluzione dei problemi. È impossibile guadagnarsi da vivere unicamente dalla propria passione. "

Come molti neologismi, lo "slashing" ha una connotazione. Estremamente positivo secondo alcuni sociologi del lavoro. Secondo Jean-Samuel Beuscart, sociologo ed economista dell'IFRIS, "prendendo atto della scarsità di posti di lavoro stabili, i taglieri trasformano la loro situazione in opportunità, in una narrativa positiva". Quindi, uno slasher sarebbe più un terapeuta / barrista che un supervisore di scuola superiore / hostess. Di fronte a un mondo che ammette posti di lavoro più precari e atipici (il 32% in Europa secondo gli ultimi dati Eurostats), la generazione più giovane avrebbe quindi bisogno di virtù. E in un contesto di interrogatorio sul lavoro salariato, si adatterebbe soprattutto come può. Quando una fascia benestante della popolazione reclama tagli, la maggior parte dei millennial si associa più a termini meno glamour come "la generazione 1000 euro" o "la generazione cococo".

Inoltre, è sufficiente lasciare il settore della gestione e dell'imprenditorialità (in cui il taglio è stato analizzato in anticipo), per rendersi conto che una sociologia del lavoro più critica interroga molto il concetto. Dalla uberizzazione al lavoro digitale, molte ricerche accademiche evocano una nuova alienazione, generata dalla flessibilità del mercato del lavoro e dagli usi digitali. Dal punto di vista politico, diverse forze politiche - sinistra e destra - sono misure impegnative che accelererebbero il precariato. In Francia, viene spesso citata la creazione dello status di imprenditore autonomo nel 2009, o quella dell'attività cooperativa e occupazione (CAE) nel 2014, che consente di creare uno status paradossale dell'imprenditore-dipendente.

Marielle Barbe mette le cose in chiaro. Secondo lei, il termine è emerso quando in un momento in cui "la gente si rendeva conto che il cumulo di posti di lavoro diventava strategico. Che ha permesso una riconversione professionale, anche la creazione di una piccola azienda. Come argomentazione brusca, l'autore sottolinea le cifre: il 70% dei taglialegna sceglie deliberatamente la multi-attività, l'80% ha un lavoro principale che occupa quasi tutto il suo tempo e, in 8 casi su 10, il secondo o il terzo lavoro sarebbero completamente diverso dalla principale linea di business. Per i difensori delloslashing, è chiaro, i giovani si divertono a moltiplicare i posti di lavoro". Il futuro? Marielle Barbe è d'accordo ma vuole ricordare che il cumulo di posti di lavoro non è una nuova idea. Non è stato fino a dopo la seconda guerra mondiale che il lavoro salariato e il lavoro singolo sono stati democratizzati nelle nostre società industrializzate. "Integrare le tue entrate non è una novità- continua- Questo è sempre esistito, ed è stato anche molto ben visto nel Rinascimento, dove gli slashers venivano chiamati "polymaths". All'epoca erano chiamati Descartes, Copernico, Leonardo da Vinci o Michelangelo. "

