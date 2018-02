Symbol of the Czarny protest in Poland | ©cafébabel

Dopo le ondate di manifetsazioni del 2016 chiamate "le proteste nere", in Polonia sembra di avere un dèjà-vu. La nuova legge contro l'aborto è sul tavolo del parlamento e le donne non ci stanno e scendono in piazza. We care!