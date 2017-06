Parigi: è stato il Gay Pride del Girl Power 

Questo 24 giugno 2017, il Gay Pride ha festeggiato il suo 40esimo anniversario. Per lìoccasione, la comunità LGBT ha manifestato per le vie parigine con molti diritti da domandare. Reportage fotografico.

Ore 14, Place de la Concorde a Parigi.Cielo arcobaleno, capelli fluorescenti e costumi di paillettes riempiono le strade. Quest'anno, le donne sono sul fronte del palco. "PMS (tecniche di fecondazione assistita) senza condizione o restrizione, è ora". È lo slogan lanciato dai partecipanti. Virginie, portavoce di SOS Omofobia sottolinea che "le donne gay non sono ancora visibili abbastanza". Questo Sabato, 24 giugno in migliaia hanno alzato pacificamente la voce nella capitale francese. In Francia, il PMA è per le coppie eterosessuali sterili. L'obiettivo della marcia Pride: aprire questa legge alle coppie di lesbiche e donne single.

