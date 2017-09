Gli olandesi hanno pisciato fuori dal vaso. La ragazza di 23 anni Geerte Piening ha ricevuto una multa di 90 euro la scorsa settimana per aver fatto pipì in pubblico. Volendo dimostrare che non ci sono abbastanza bagni pubblici per donne, Geerte ha portato il caso in tribunale. Risultato? Un immenso dibattito femminista nel paese dei tulipani. We care!