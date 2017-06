[MAPPA] Trasporti: quanto pagano i giovani europei?

Per un giovane metropolitano, il trasporto pubblico è spesso il modo principale per andare in giro. Metropolitana, autobus, tram, traghetti ... Le possibilità sono molte, ma quanto ne guadagna la città? Quanto sono cari gli abbonamenti? Ci sono sempre delle riduzioni per giovani? In questa mappa troverete le risposte a tutte queste domande nelle trenta più grandi città europee.

Madrid ha rivoluzionato il trasporto pubblico in Spagna, quando ha annunciato che tutti i giovani sotto i 26 anni possono utilizzare i mezzi pubblici illimitatamente, per soli venti euro al mese. Anche in Italia prendere la metropolitana o il tram non è un affare da milionari. All'estremo opposto è il Regno Unito. In città come Londra, un giovane professionista che vive a Twickenham arriva a spendere più di duecento euro al mese per andare a lavorare in centro.

Mentre a Stoccolma un cittadino può girare con il traghetto pubblico per costeggiare alcune delle numerose isole intorno alla città, a Lisbona sarà seduto su un tram di colore giallo che si muove in maniera vintage per Barrio Alto. Diversi concetti di trasporto per le diverse esigenze, ma in entrambi devono essere molto attenti a discernere il tipo di biglietto che li soddisfa. Solo a Lisbona si può scegliere tra più di cinquanta abbonamenti differenti.

Chiunque acquisti un Pass Navigo a Parigi può viaggiare nell'intera regione dell'Ile de France, mentre un residente di Colonia non avrà altra scelta, se non restare nell'area centrale. Quindi, nelle città europee scegliete bene la zona dove vivere, lavorare e fare sport...potrebbe cambiare le sorti del vostro portafoglio!

Ogni città europea ha le sue particolarità, anche se, per quanto possibile, abbiamo cercato di standardizzare il prezzo di sottoscrizione mensile di trasporto per un giovane che vive in uno dei trenta più grandi città d'Europa. Questo è il risultato (per i dettagli di ogni città basta fare clic con il mouse in ogni punto possibile utilizzare lo zoom per ingrandire le città.):

Questa mappa comprende i prezzi ufficiali di abbonamenti nel 2017 (dati raccolti dai siti di pagine agenzie governative) nelle trenta grandi città e aree metropolitane in Europa, secondo Eurostat. È possibile accedere al database qui. Per qualsiasi commento o correzione non esitate a contattarci attraverso il nostro indirizzo e-mail: redaction@cafébabel.com