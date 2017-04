L’Europa in cinque proverbi

Una selezione di cinque proverbi in cinque lingue diverse. Parole chiave: sedie, città, gufi e fiocchi d’avena. I redattori di Cafèbabel non temono le sfide. Vi mostriamo cosa succede quando si trovano di fronte a una telecamera e fingono di capire quello che stanno dicendo.

Non è per niente semplice imparare una nuova lingua. E non basta sapersela cavare con i vocaboli, bisogna conoscere anche l’arte dei proverbi, un’arte che a volte non sono solo i vecchi saggi a saper padroneggiare…