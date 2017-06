La determinazione di Bruxelles per imporre le quote rifugiati

"Decisions that have been made are applicable law, even if one voted against them". With these words EU Commission President Juncker has defended the opening of infringement procedures against Poland, Hungary and the Czech Republic. The three states are refusing to comply with the quota system for the distribution of refugees decided in 2015. Are sanctions justified?

Il trucco della distribuzione delle quote - Heti Válasz, Ungheria

The row over refugee distribution isn't really about the refugees, Heti Válasz explains:

"L'Ungheria certamente non sarebbe andata a pezzi se non fossero necessari i 1.294 migranti che Bruxelles ha prescritto. ... E per gli Stati membri più importanti dell'UE e per l'Italia e la Grecia, che richiedono una maggiore solidarietà, non farà molta differenza se gli stati europei centrali prendano decine di migliaia di migranti o meno poiché nei prossimi mesi i migranti arriveranno sopratutto sulla costa della Sicilia. Il sistema delle quote non è una soluzione valida. La Commissione insiste perché vuole trasmettere l'impressione di fare qualcosa sui rifugiati. Ma in realtà non ha alcun tipo di piano.”

(14/06/2017)

Questa lotta va combattuta - Gazeta Polska Codziennie, Polonia

Il conflitto riguarda temi più fondamentali, Gazeta Polska Codziennie concorda

"Il nucleo della controversia tra la Commissione europea e la Polonia sui contingenti di rifugiati si pone intorno alla questione della leadership dell'Unione europea. Stiamo affrontando una situazione in cui determinate decisioni che non hanno base giuridica sono costretti in alcuni Stati membri. ... Questo rischia di creare un precedente per le decisioni che violano i trattati esistenti e violano la sovranità dei singoli Stati. ... Oggi la questione è migranti, ma una volta che questo modello di decisione è stato usato una volta potrebbe essere applicato a volontà in futuro. Naturalmente non possiamo accettarlo, quindi questo conflitto vale la pena il problema."

(14/06/2017)

La politica migratoria di Praga non è seria - Hospodárské Noviny, Rep. Ceca

Se la Repubblica ceca respinge la politica di migrazione dell'UE, deve almeno farlo in modo onesto e coerente, Hospodářské noviny critica: "Stiamo sdraiati sulle maniche. Non rifiutiamo le quote di distribuzione perché temono che non lavoreranno, ma perché temono che lo faranno. ... De facto, tuttavia, non offriremo altre soluzioni in Europa o nei rifugiati. Per esempio, si potrebbe fare un serio tentativo di negoziare un'esenzione permanente in questo settore con l'UE, come ha fatto la Danimarca. Naturalmente ciò comporterebbe molti rischi. Immaginate, ad esempio, se il conflitto ucraino si espanca, la Repubblica ceca è inondata da centinaia di migliaia di rifugiati, la Germania chiude la porta e nessuno ci aiuterà. Come le cose stanno, però, fintanto che facciamo parte di questo meccanismo siamo tenuti a rispettarlo. "

(14/06/2017)

La solidarietà flessibile è solo una truffa- Dennik N, Slovacchia

I politici di Bruxelles hanno capito che la "solidarietà flessibile" che i paesi di Visegrád parlano non è affatto una solidarietà, osserva Dennik N: "Secondo gli annunci ufficiali della Slovacchia, dell'Ungheria, della Repubblica Ceca e della Polonia, la" solidarietà flessibile "significa che ogni Stato contribuisce a risolvere la crisi a seconda delle sue risorse. Tuttavia, a Bruxelles e in altri Stati membri, le persone non sono così stupide come speravano i paesi dell'Europa centrale e orientale. Hanno capito che era solo una manovra poco costosa. ... Non dobbiamo sconvolgere ora che Bruxelles sta contemplando sanzioni finanziarie contro di noi. E certamente non possiamo accusare l'UE di mancare la solidarietà. La solidarietà è una parola che dovremmo evitare totalmente ".

(09/06/2017)

---

30 Paesi, 300 Media, una rassegna stampa. euro|topics presenta le notizie che interessano l'Europa e riflette le diverse opinioni, idee e umori del vecchio continente.