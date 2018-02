In Italia è nato un nuovo fronte antirazzista

A Macerata il 10 febbraio c'è stata una grande manifestazione antifascista e antirazzista. 15mila persone sono scese in piazza per reagire alla sparatoria che ha ferito sei migranti per mano dell'estremista di destra Luca Traini. Una cosa è certa: in Italia sta rinascendo un fronte antirazzista. Che vuole farsi sentire.