Il lato oscuro del royal wedding: a Windsor "ripulite" le strade dai senzatetto 

Who Cares? - Homelessness: Windsor follows the European trend of hiding rough sleepers | © flicker @rosipaw

Who Cares? - Homelessness: Windsor follows the European trend of hiding rough sleepers | © flicker @rosipaw

Il lato oscuro del #royalwedding. A Windsor, i senzatetto che vivono nelle strade vengono mandati violentemente via per le nozze reali. Purtroppo, questo non è un caso isolato: nonostante il crescente numero di senza fissa dimora, molte altre città in Europa sono alla ricerca di modi per mantenere le strade più "pulite". We care!