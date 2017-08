Gli europei e l'alcol : check-up completo

In generale, le analisi sull'alcol et sui paesi europei sono ricche di stereotipi. I francesi bevono vino, i tedeschi birra e ai polacchi piace la vodka. Ma uno studio giunge a scuotere i cliché. L'occasione di rappresentere gli europei e i loro vizi alla lettera.

Ci sono tante buone ragioni per ubriacarsi. In Europa, forse più che altrove, gli ultimi avvenimenti hanno di sicuro avvicinato la gente alla bottiglia. Pertanto, gli stereotipi dividono ancora gli europei quando si tratta di farsi un bicchiere. Spontaneamente, gli uni e gli altri servono il vino nei calici francesi, la birra nel boccale tedesco e la vodka nei bicchierini da shot polacchi.

Per tutte queste ragioni, uno studio ha deciso di decantare le abitudini degli europei in materia di bevande alcoliche. Una vera e propria abitudine poiché secondo l'OFDT (Osservatorio francese delle droghe e delle tossicodipendenze), i primi 10 paesi in termine di volume bevuto si trovano nel continente.

Dalia Research si è interessata ai consumi alcolici degli europei e ci dice qualcosa di più riguardo ai loro gusti. La birra resta l'alcolico più consumato. Il 57% degli intervistati dichiarano di averne bevuto nel corso degli ultimi 3 mesi. Seguono il vino (51%), lo champagne (27%), la vodka, il whisky, il rum e il gin. Al contrario, il 23% degli europei ha dichiarato di non aver bevuto nessuno di questi alcolici negli ultimi 3 mesi.

Le abitudini specifiche dei diversi paesi europei rilevate da questo studio, confermano alcuni stereotipi e ne fanno cadere altri. Così come ad esempio, il vino è l'alcolico più bevuto in Francia. Ma i francesi sono solo i secondi maggiori consumatori di vino (55%), molto meno degli italiani (64%). D'altro canto, i tedeschi non sono i maggiori bevitori di birra in Europa. Nonostante essa rimanga la loro bevanda alcolica preferita, solo il 53% ha dichiarato di averne bevuto negli ultimi 3 mesi, cifra inferiore alla media europea (57%), dietro alla Polonia (69%), la Spagna (69%) et l'Italia (68%).

Vodka, live young

Peraltro, Dalia nota un effetto moda di alcuni alcolici in base all'età. La vodka in effetti è consumata più spesso dai giovani di una ventina d'anni, in seguito la tendenza diminuisce fortemente nelle fasce d'età superiori. Allo stesso modo, il consumo di birra raggiunge un picco nei trentenni prima di diminuire. Il consumo di vino aumenta regolarmente con l'età.

Più di 10.000 persone hanno risposto, nei sei paesi più popolati dell'Unione europea. La domanda: "Negli ultimi tre mesi, avete bevuto questi alcolici?". Le persone interrogate: gente dai 18 ai 65 anni. Ed ecco il conto.

---