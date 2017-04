Elezioni in Olanda: sei sicuro di saperne abbastanza?

WILDERS, WILDERS, WILDERS. Gli olandesi non pensano solo a Geert Wilders, e state tranquilli che non lo nomineremo più in questo articolo. Le elezioni in Olanda del 15 marzo decideranno il futuro di una nazione con quasi 17 milioni di abitanti, ma probabilmente anche il futuro dell'Unione Europea. E voi, siete informati a dovere sulle elezioni in Olanda? Questo test vi darà la risposta.