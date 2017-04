È possibile spiegare il successo di Geert Wilders con la psicologia?

Come mai Geert Wilders è così popolare proprio ora che l'Olanda possiede una delle economie più forti in Europa? Abbiamo parlato con Bert Bakker, docente di Comunicazione Politica e giornalismo presso la Scuola di Amsterdam di Ricerca nella Comunicazione, per spiegare la relazione tra il comportamento politico e le caratteristiche psicologiche di alcuni elettori.

Cosa passa per la testa di Geert Wilders? | © Johan Giraud

cafebabel: Come mai Geert Wilders è così popolare in un paese che sta andando così bene economicamente?

Bert Bakker: I calcoli economici non spiegano le preferenze elettorali. Il punto principale è che le posizioni politiche chiave di Wilders - anti-immigrazione e anti-UE - si sovrappongono con l'atteggiamento generale della popolazione olandese. Il fatto che Wilders è pro-sociale aiuta, anche se non è la priorità assoluta per lui... E, naturalmente, è ancora il candidato 'anti-establishment'.

cafebabel: Diresti che esiste una relazione tra il reddito delle persone e la loro probabilità di votare per Wilders?

Bert Bakker: La Fondazione Bertelsmann ha pubblicato un rapporto riferendosi alla correlazione tra le due cose, e non è molto forte. Ci sono gruppi di persone altamente istruite, con un reddito elevato, che votano anche per Wilders. Un reddito più basso non rende più probabile che qualcuno voterà per il PVV. Penso che, quando si tratta di spiegare la popolarità di Wilders, dobbiamo guardare alle sue posizioni politiche nonché ad alcuni elementi e fattori psicologici.

cafebabel: Cosa ci può dire circa il legame tra tratti di personalità e sostegno populista?

Bert Bakker: Ci sono cinque principali tratti della personalità: apertura, coscienziosità, estroversione/introversione, piacevolezza e nevroticismo. Ci sono relazioni lineari e dirette tra alcuni tratti psicologici e le tendenze a sostegno dei partiti populisti. A livello base, i partiti populisti condividono tutti una retorica comune anti-élite e anti-establishment. Questa retorica concorda abbastanza bene con le personalità di alcuni elettori, vale a dire quelli con un punteggio basso in "piacevolezza."

cafebabel: Questo cambia in base all'ideologia?

Bert Bakker: I dati confermano lo stesso modello per gli elettori populisti nei Paesi Bassi, in Germania e negli Stati Uniti. Questo spiega perché populisti da entrambi gli estremi possono esistere allo stesso tempo. In entrambi i casi, dove vediamo un livello basso di "piacevolezza" possiamo trovare una maggiore accettazione di retorica populista.

cafebabel: Esiste una relazione tra geografia e tratti di personalità? Questo spiegherebbe anche le divisioni geografiche che abbiamo visto nel Regno Unito tra aree rurali e metropolitane nel caso della Brexit...

Bert Bakker: Se si spinge la logica al suo limite, sì. Ma è ancora da dimostrare.

cafebabel: Da dove viene l'elettore medio PVV?

Bert Bakker: Dobbiamo ricordare che, a dispetto della retorica "anti-establishment", il PVV è un partito affermato nei Paesi Bassi. È un partito che esiste da molti anni. Per gli stranieri potrebbe sembrare un semplice partito di protesta, ma per qualcuno nei Paesi Bassi che ha votato per la prima volta il PVV è solo un'opzione tra le tante.

cafebabel: Ma il PVV sta rubando elettori agli altri partiti?

Bert Bakker: la concorrenza più forte di Wilders viene dal partito socialista, dato che entrambi sono anti-establishment e pro-sociale. A destra, nel frattempo, Wilders è ovviamente in competizione con gli altri partiti conservatori. Ultimo ma non meno importante, i dati mostrano che ci sarà abbastanza affluenza nei Paesi Bassi. Il PVV potrebbe trarre profitto da persone che di solito non votano.