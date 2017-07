CSD 2017, il Pride di Berlino

L'orgoglio LGBT europeo a Berlino ha sfidato la pioggia. Per la prima volta un camion europeo ha percorso la strada di Christopher Street per il Pride 2017. Florian del movimento dei cittadini Stand Up Europe ci ricorda il rischio dei diritti negati. Il nostro corrispondente da Berlino Mick ter Reehorst era a bordo del carro per voi.