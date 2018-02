Cibo e femminismo: la regina vegana Sophia Hoffmann 

Sophia Hoffmann ha avuto la sua prima, accattivante esperienza nel 2010. Ha letto sul giornale un articolo sulla connessione tra commercio di animali e cambiamenti climatici. E poi c'è stata questa frase nel libro di Jonathan Safran Foer "Eating Animals", che si riferisce all'uso di antibiotici nell'agricoltura industriale: "Solo un animale malato è un animale controllabile". Per Sophia è stato chiaro : "Ho deciso di non supportare più questo settore". Una decisione che è arrivata alla fine di un processo più lungo. Sophia è cresciuta come un tipico eco-bambino tedesco negli anni '80, quindi una certa consapevolezza dell'ambiente e della nutrizione le è stata data presto. Da adulta, Sophia prima ha mangiato meno carne, poi ha mangiato vegetariano, prima di passare a una dieta completamente priva di animali.

La regina sul pisello

La sua nuova dieta si adattava all'amore di Sophia per la cucina e la dedizione. "Non si può continuare a mangiare senza consapevolezza, se vogliamo avere un futuro su questo pianeta per i nostri figli", dice Sophia sul suo podcast. Già dall'età di 16 anni ha più volte lavorato nel settore della ristorazione e tutti gli amici e conoscenti. amano la sua cucina. Ma cucinare è diventato poi un lavoro? Per prima cosa ha lavorato per 10 anni come giornalista freelance e DJ, in primo luogo con i blog si rese conto che la cucina e soprattutto sulla cucina vegetariana era il suo tema centrale. Dal 2011 Sophia ha introdotto sul suo blog piatti vegani semplici e spesso colorati, sempre informali, sempre disinvolti e accessibili. Soprattutto la 'colpire vegan' spiati Sophia come se i vegani incolore, le persone scorbutico senza energia e vitalità, spiega il suo pubblico in un a cui è invitato a tante conferenze.

Già nel 2012 ci furono le prime richieste per i cosiddetti SupperClubs, quindi le serate con cena, che Sophia ha messo in piedi Berlino. Poi Amburgo, Monaco, Zurigo e altre città. Il ragazza di Monaco ha cucinato le sue ricette ed è stato un grande successo. Le piace il suo concetto mobile e flessibile, ma non esclude un suo ristorante fisso per il futuro. Nella sua casa adottiva di Berlino, Sophia ha già contribuito a costruire Letitbe, una creperie vegana pura a Neukölln, che ha anche sandwich, hamburger e altre prelibatezze di verdure nel menu. Soprattutto, i seguenti ingredienti non dovrebbero mancare nel frigorifero casalingo di Sophia Hoffmann: "Vari tipi di senape, marmellate, pasta di miso, sottaceti, pasta al curry, kombucha fatto in casa, kefir d'acqua e latte d'avena", dice.

Poiché le sue attività gastronomiche e la sua cucina non sono chiaramente sufficienti per il pacchetto energetico Sophia, scrive libri e testi di blog. Il suo primo libro di cucina, Sophia's Vegan World, è stato pubblicato nel 2014, seguito da Vegan Queens nel 2016. Quest'ultima, chiamata affettuosamente da Sophia come "milchau lanoso di uova", riunisce nutrizione e femminismo vegani. In dieci menu, Sophia presenta dieci storie di aziende alimentari a base di donne. Quindi non è tutto su ricette senza carne come Calzone con spinaci e basilico e mozzarella di riempimento di noci di anacardi o di carota curcuma miglio Knusperbällchen con Zimtmayonnaise, ma anche alle donne imprenditrici nella gastronomia ancora maschilista. "Molte donne sono spesso troppo modeste riguardo alle loro carriere e ai loro successi professionali, fanno le cose senza rendersi conto. Volevo mettere tutte le donne elette su un trono, non solo renderle visibili, ma renderle omaggio, è per questo che le ho incoronate "regine" spiega Sophia. Su stadi e presentazioni, dice Sophia, di solito sarebbe l'unica donna accanto a molti uomini - specialmente nella scena vegano-vegetariana, molte donne sono imprenditori. Vegan Queens mostra che queste donne imprenditrici sono nel settore e vuole incoraggiarle a mettere in pratica le proprie idee.

Dieta vegana e persuasione femminista

Che cosa ha esattamente a che fare il veganismo con il femminismo? In effetti, c'è stata una certa sovrapposizione: negli anni '70, '80 e '90, l'astensione dalla carne era, naturalmente, parte del buon tono femminista. Il lavoro standard sull'argomento è stato pubblicato nel 1990 dall'autore e attivista americano Carol J. Adams: Intended for Consumption - una teoria femminista-vegetariana ha presentato che in una società patriarcale, carnivora, lo status di soggetto è negato sia alle donne che agli animali , Entrambi non possono determinare il proprio corpo. Per molte femministe, i paralleli tra l'oppressione degli animali e quella delle donne sono evidenti. Esempio di latte: per produrre questo, una mucca deve essere incinta, quindi è ripetutamente costretta - un atto di violenza sessuale.

Sophia, d'altra parte, trova difficile stabilire una connessione concreta tra nutrizione vegana e persuasione femminista. Nel suo caso, spiega, entrambi si uniscono: "Sono una femminista confessata e trovo male che ci siano persone per le quali questo termine sia una specie di parolaccia. Mi sto impegnando per l'uguaglianza di tutte le persone, a prescindere dal sesso, dall'orientamento sessuale o dalle convinzioni personali". Alla domanda su quale sia la sua visione della" donna ai fornelli", Sophia Hoffmann ha soprattutto una semplice contro-domanda:"Faresti la stessa domanda sull'uomo ai fornelli?"

Più Più cooperazione e supporto reciproco, Sophia è anche nella Berlino interna. Qui appartiene alla rete femminista Feminist Food Club. Fondato all'inizio del 2017, conta già diverse centinaia di membri: donne provenienti da tutti i settori della cucina e della gastronomia, tra cui cuochi, donne imprenditrici e giornalisti del settore alimentare. C'è una rete online e incontri mensili in cui i membri tengono conferenze: molte di queste conferenze hanno qualcosa a che fare con il divertimento e il cibo, ma alcune trattano anche questioni come il bambino e la carriera. Sophia ha anche tenuto una conferenza ed è presente in quasi tutte le riunioni: "Attraverso il Feminist Food Club, ho creato innumerevoli nuovi contatti e posso contare su una rete forte e molto utile. Vorrei che non fosse solo qui a Berlino, ma ovunque. "

"Herstory“

L'8 marzo, Giornata mondiale della donna, Sophia sarà una delle sei cuoche della James Beard Foundation di New York a cucinare una cena. Il motto dell'evento è la regola delle chef donne: l'edizione vegetale. La regina vegana Sophia è contenta, per lei la Beard Foundation è qualcosa come la "Carnegie Hall of Cooking negli Stati Uniti", come scrive su Instagram. "È un onore straordinario per me cucinare per questa occasione davvero speciale. Certo che ho pensato a qualcosa di speciale ", ha detto Sophia. "C'è una reminescenza del piatto preferito della mia infanzia: la pasta di anacardio della Carinzia - una specialità austriaca, veganizzata da me: pasta ripiena di patate, ricotta di mandorle, erba cipollina e menta fresca. Servito con pane grattugiato, ovviamente pane rosso. "

Sophia era stata a New York all'inizio di quest'anno, e insieme a 20.000 altre persone, si è unita alla Marcia delle donne, dimostrando per l'uguaglianza di genere. Secondo lei: "In tempi di slogan di destra e di estremismo, il femminismo fa parte di ciò per cui combatte e combatte. E sono felice di usare la mia voce per questo". La sua voce, e il suo cucchiaio da cucina.

Voglio Mangiare Così è la nostra serie sulle diete alternative in Europa. Attraverso 8 ritratti vi raccontiamo come il cibo diventi identità!

