Camille e Justine : « Gridiamo a tutto ciò che è fastidioso »

Camille & Justine, un duo che mira a utilizzare le piccole e grandi seccature della vita quotidiana al servizio dell'umorismo. Dai vegani ai reazionari passando per gli importuni nei bar, una buona parte della Francia si ritrova nel setaccio delle due Youtubers. Girlshood ha approfittato del loro successo per contattarle su Messenger. Intervista 2.0.

Scoperte tramite il loro video hit sul gruppo di comici soprannominata « Le survivants » («I sopravvissuti » ndt) Camille & Justine sono due giovani ragazze furibonde che al posto di permettere alla bile di avvelenare la loro esistenza, ne fanno il materiale principale dei loro video. Armate di lucido umorismo e del cattivo umore tutto parigino, sfoderando il loro sdegno forte e chiaro senza risparmiare nessuno, attaccano i temi che stuzzicano le loro corde: gli importuni dei bar, gli scocciatori che vogliono lavarvi il paraurti, i guastafeste che vi impongono la loro dieta da conigli... Tre minuti di pura e catartica collera smorzeranno le vostre pulsioni omicide verso l'imbecille piantato davanti alla porta della metropolitana nell'ora di punta.

Come vi siete incontrate ?

Camille & Justine : Alla scuola d'arte drammatica Cours Florent 5-6 anni fa, al primo anno, stessa classe. Eravamo le uniche a impazzire per il ristorante cinese dall'altra parte della strada. In men che non si dica è diventato un rituale e qui, tra gli involtini primavera abbiamo cominciato a prendercela con la vita.

Attaccare gli scocciatori, un vasto programma direbbe il Generale: qual è il vostro piano d'attacco? Come scegliete i soggetti?

Camille & Justine : In pratica è tutta improvvisazione, reagiamo su tutto ciò che ci circonda: un idiota maleducato sulla terrazza di un ristorante, un poster di un film che sembra la caricatura dello schifoso cinema francese, un avviso su Le Monde che ci annuncia una brutta notizia, i piccioni in strada che hanno troppa confidenza... In breve tutto ciò che infastidisce e che le persone di tutto il mondo pensano. Noi lo diciamo apertamente e ci sfoghiamo!

Tra i commenti del video « Les survivants » , qualcuno vi ha accusato di non fornire delle argomentazioni al vostro punto di vista. Cosa rispondete?

Camille & Justine : Rispondiamo che non c'è bisogno di discutere se non dei diritti attuali delle donne acquisiti da anni, dunque è inutile dibattere. E che restino nel loro Medioevo e non rompano le palle a chi evolve con il proprio tempo.

Avete affrontato i vegani, nessuna paura di ritorsioni? Vivete agli arresti domiciliari da..?

Camille & Justine : Sì qualcuno dà davvero di matto, che tristezza. Ammetto che abbiamo un po' paura degli attacchi alla quinoa ma poco male, continueremo a riderci sopra. Tanto peggio per coloro che sono troppo suscettibili per scherzare sulla loro dieta, non li obbliga nessuno.

La vostra crescente popolarità influenza il vostro modo di scrivere i video o di sceglierne i soggetti?

Camille & Justine : Naa, facciamo sempre quello che ci viene, non abbiamo restrizioni. Restiamo fedeli al nostro concetto di base, quello di colpire tutto e tutti (noi comprese).

Quali sono le reazioni ai vostri video più diffuse?

Camille & Justine : Le reazioni più brutte e più dannose sono: « Ah siete delle ragazze che fanno dei video? Umoristici? Che genere di umorismo? » (Sottinteso: « Di solito le ragazze sono un tutt'uno con la bellezza e la cucina no? Se è umorismo allora è femminista o cosa? » ). Anche:« Che peccato, siete volgari per essere delle ragazze » Ahah. E di certo qualche minaccia di morte e mattoni infiniti di morale vegana... Bene... Ma in generale riceviamo affetto, battute, incoraggiamenti, ringraziamenti, è troppo bello!

Cosa farete adesso? Avete già pensato al formato cabaret per il vostro contenuto?

Camille & Justine : Nessun progetto di cabaret per ora. Abbiamo anche una compagnia di teatro ma mettiamo in scena opere classiche o contemporanee, dipende. Quando torneremo sulla scena vi faremo sapere e forse arriverà il giorno per il cabaret ma per ora non andiamo pazze per le barzellette a teatro.

A parte voi, avete da consigliarci altri canali YouTube di ragazze strafottenti?

Camille & Justine : Personalmente io vi consiglio Glamouze su YouTube, sono davvero divertenti! Altrimenti così come noi, non ne ho ancora viste... Hehe, modestamente.

---

Questo articolo è stato pubblicato inizialmente su Girlshood, webzine eclettico per ragazze ribelli.