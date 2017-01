Viviamo in bolle che filtrano la realtà? Sì, ma non è una novità. Il nuovo sta nel sorprendersi quando certi avvenimenti, apparentemente inspiegabili e non previsti da nessuno, accadono. Forse perché non erano stati previsti da "nessuno" dentro la nostra bolla. È il momento di mettere la testa fuori e respirare aria nuova. Ma non è così semplice.