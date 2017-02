Anita vive da quattro mesi in un camper: una vita che non è certo fatta per chi teme il freddo, ha qualche problema con l'essere ordinato, i paurosi o i vanitosi. Acqua corrente e energia elettrica non sono incluse nel pacchetto. Scelta di vita? Più o meno. Perché Anita è una giornalista, e questo è semplicemente il suo modo per portarsi casa dietro ogni volta che viaggia. Letteralmente.